Un autre que Cristiano Ronaldo rend Georgina Rodriguez heureuse

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le couple Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez va mieux. Après des semaines de rumeurs de séparation, la belle a ainsi profité de son petit séjour à Madrid pour se prélasser dans des endroits paradisiaques de la capitale espagnole et passer du temps avec le fils de CR7.

« Nous t’aimons »

Attiré par les sports mécaniques, le rejeton de Cristiano Ronaldo a ainsi été gâté avec une petite séance de karting qui a ravi sa belle mère. « Je suis si fière de l’homme que tu es en train de devenir, a-t-elle réagi émue sur soin compte Instagram. Tu me fais me sentir la maman la plus chanceuse du monde. Nous t’aimons. »