Un ex conquête de Cristiano Ronaldo sort du silence... et balance aussi sur l'infidélité de Messi !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Si Cristiano Ronaldo est aujourd'hui casé et heureux en ménage avec Georgina Rodriguez, le Portugais n'a pas toujours été l'homme le plus fidèle du monde... Notamment lorsqu'il était en couple avec le mannequin russe Irina Shayk.

Ancienne égérie de Playbloy, la bimbo chilienne Daniella Chavez est sortie du silence sur Twitter... assurant avoir entretenu une relation extraconjugale avec CR7 en 2015 et ne plus chercher à la cacher désormais : « C'était juste du sexe et avec la permission de mon côté, pas du sien », a expliqué le mannequin.

Lionel Messi accusé d'infidélité par une ex égérie Playboy

Lors de sa prise de parole, Daniella Chavez a aussi assuré que Cristiano Ronaldo était loin d'être le seul dans le milieu du foot à se montrer volage, n'hésitant pas à parler de Lionel Messi sans le nommer : « N'en faites pas trop. Je connais d'autres filles qui sont sorties avec un 10 argentin très célèbre, voire le plus célèbre ».

Concernant sa soirée avec Cristiano Ronaldo, Daniella Chavez a reconnu avoir conservé depuis huit ans les vidéos de leurs ébats.