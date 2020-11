Bien que privé de Neymar Jr, blessé et de retour à Paris, le Brésil fait déjà la course en tête après trois rencontres dans les qualifications de la zone AmSud pour la Coupe du Monde 2022. Quelques jours après son succès minimaliste face au Venezuela (1-0, but de Roberto Firmino), la Seleçao sera sous pression face à la Céleste de Cavani, qui s'est bien redressée (6 pts) en dominant facilement la Colombie (3-0).

Pour suivre en direct ce bouillant Uruguay – Brésil, nous vous invitons à vous brancher sur beIN Sports 1.