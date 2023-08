Wanda Nara, Madame Icardi, accusée de simuler sa grave maladie !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Alors que l’annonce de la maladie de Wanda Nara a ému la toile et suscité un vrai vent de compassion, on ne sait toujours pas de quoi la compagne de Mauro Icardi souffre et certains se mettent à douter de la véracité d’un problème grave.

En effet, alors que, comme souvent, les complotistes de tous bords émettent des théories fumeuses sur la possibilité que Wanda Nara a inventé cette histoire pour qu’on la laisse un peu tranquille sur son couple, la sortie d’une médecin argentine donne du grain à moudre à ces derniers.

Une médecin argentine note des incohérences

Alors que Wanda Nara a partagé dernièrement des clichés d’elle dans un centre de soin cosmétique d’Istanbul, Mariana Lestelle a assuré sur Twitter que ce type de traitement était tout sauf autorisé pour quelqu’un se soignant actuellement d’un cancer.

« Je vois les stories Instagram de Wanda recevant un traitement esthétique contre-indiqué pour les patients atteints de cancer traités. C'est peut-être une publicité qui ne vient pas de maintenant. Peut-être qu'elle n'est pas atteinte d'un cancer ou qu'elle s'est trompée, je ne sais pas. Je lui souhaite le meilleur, mais s'il s'agit d'un problème hématologique comme cela a été dit, les traitements qui stimulent le drainage lymphatique et qui peuvent détruire les cellules musculaires sont contre-indiqués ». Pour rappel, Wanda Nara n’a jamais indiqué souffrir d’un cancer…

