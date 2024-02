Accord proche entre le Real Madrid et Mbappé, test final pour le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Marca : tout se met en place

Pour le quotidien sportif, un accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé est imminent. Le joueur a communiqué mardi à la Maison Blanche qu'il souhaitait venir. Il est d'accord pour gagner moins qu'au PSG et accepte le fait que les Merengue ne vont pas déstabiliser leur structure salariale pour lui.

AS : le solde des comptes

AS va plus loin que Marca en évoquant des chiffres. Le Real aurait 128 M€ dans les caisses pour boucler l'arrivée de Mbappé et aurait contracté un emprunt de 265 M€ pour une opération qui lui coûtera au total 500 M€... mais devrait lui rapporter beaucoup plus.

💤 ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, sábado 17 de febrero



🐢 MBAPPÉ, CUADRAN LAS CUENTAS pic.twitter.com/gbPkCEPyMa — Diario AS (@diarioas) February 16, 2024

Du côté de la presse catalane

Sport : examen final

Ce samedi, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Celta Vigo (18h30). C'est "l'examen final" pour Xavi, selon Sport, puisque Joan Laporta aurait laissé deux matches à son entraîneur, celui-ci et celui contre Naples en Champions League, pour redresser la barre, après le nul contre Grenade (3-3).

🗞 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



🥵Examen final para el Barça

🏀El Barça está en semis de Copa

👀 Terremoto por la salida de Mbappé

🥇Oro para Hugo Gonzales en el mundial https://t.co/txmT7WqIH1 — Diario SPORT (@sport) February 16, 2024

Mundo Deportivo : test de Champions

Pour MD, le Barça est obligé de s'imposer à Balaidos, sur la pelouse du premier non-relégable, afin de faire le plein de confiance à quelques jours du 8e de finale aller de Champions League sur la pelouse du champion d'Italie.

