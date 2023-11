Ancelotti a reçu une offre du Real Madrid, Lewandowski interpelle Xavi au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

SPORT : « Enfin en 8es de finale »

Grâce à sa victoire arrachée hier à Montjuic contre le FC Porto (2-1), le FC Barcelone s’est enfin qualifié en 8es de la Ligue des Champions après deux dernières tentatives infructueuses. Joao Cancelo et Joao Felix ont été les sauveurs de la patrie blaugrana.

MUNDO DEPORTIVO : « Joaos et en 8es »

La qualification en poche, Xavi est soulagé mais reste inquiet au sujet de Robert Lewandowski, que ses joueurs ont du mal à trouver. « Le premier objectif de cette saison était de se qualifier. Maintenant, profitons-en et essayons de bien terminer la phase de groupe. Il n'y aura pas de onze type mais nous devons chercher davantage Lewandowski. Nous devons lui créer plus d'opportunités, car nous avons un attaquant incroyable qui peut marquer. »

Presse madrilène

AS : « Mission accomplie »

Le Barça en 8es de la C1, le Real Madrid envisage de prolonger Carlo Ancelotti pour un an plus une autre année en option. S’il refuse - le Brésil assure l’avoir ferré pour l’été 2024 - la Casa Blanca a deux options : Zinédine Zidane (chouchou de Florentino Pérez) et Xabi Alonso (chouchou de l’entourage de Pérez).

MARCA : « L’Atléti plus Hermoso »

Vainqueur à Feyenoord (3-1), l’Atlético Madrid verra aussi les 8es de finale de la Ligue des Champions et pourrait finir premier de son groupe en cas de bon résultat contre la Lazio Rome dans deux semaines. Jude Bellingham sera l’attraction du choc entre le Real Madrid et Naples (21h).

Atleti y Barça: alegría por la misión cumplida. #Portadas pic.twitter.com/tPTvK0fjl0 — Paco López (@PacoLopezpress) November 29, 2023

Podcast Men's Up Life