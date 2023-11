Ancelotti explose, le Real Madrid et le FC Barcelone s’arrachent un goleador de Liga !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

MARCA : « Les arbitres ne respectent pas les entraîneurs »

Au lendemain de la réunion explosive entre les acteurs et les arbitres de Liga, Carlo Ancelotti a lâché une petite phrase incendiaire au président du Comité des entraîneurs David Gutierrez, avant de quitter les lieux : « Les arbitres demandent le respect des coaches mais ils ne nous respectent pas. » Ambiance...

AS : « Nico Williams lance l'offensive »

As affirme que le Real Madrid et le FC Barcelone sont à la lutte avec d’autres clubs européens pour recruter Nico Williams. L’attaquant de l’Athletic Bilbao a une préférence pour la Casa Blanca et serait prêt à prolonger si sa clause libératoire ne dépasse pas 50 millions d’euros.

Presse catalane

SPORT : « Michel leader de valeurs »

Sport met en avant Michel, entraîneur de Gérone, qui a hérité du Prix des Valeurs pour son impeccable trajectoire comme joueur et coach. L’international espagnol Dani Olmo a reçu le Prix de la Solidarité.

MUNDO DEPORTIVO : « Insatiables »

L’équipe féminine du FC Barcelone a écrasé le Benfica Lisbonne en Ligue des champions (2-0) pour démarrer la défense de son titre continental. De son côté, Xavi a tenté de nouer un dialogue avec les arbitres de Liga. Peine perdue pour Ancelotti, excédé.

