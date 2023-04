Ancelotti sous pression au Real Madrid, Ansu Fati retrouve la lumière au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Marca : « Vinicius à l'avant-garde »

Avant le match de ce dimanche contre Valladolid, le quotidien pro-Real met Vinicius Jr en avant. Le Brésilien est attendu comme un leader par les Merengue alors que le FC Barcelone « dort » à 15 points d'avance en Liga. Il est aussi question de Carlo Ancelotti, qui souhaite rester si le club lui permet.

AS : « Futur incertain »

Justement, le cas Ancelotti est central pour AS qui ne croit pas que l'Italien sera maintenu jusqu'au terme de son contrat en 2024. Les mots de Carlo Ancelotti, respectueux à l'égard de la sélection du Brésil, sont aussi perçus comme une porte de sortie alors que la Seleçao veut en faire son nouveau sélectionneur. De la victoire du Barça à Elche il est aussi question avec Ansu Fati qui « retrouve le sourire » avec son but. Le match interne de l'Atlético Madrid entre Morata et Memphis est aussi en appel de Une.

SPORT : « Victoire de champion »

Photo de la joie d'Ansu Fati en Une, le média catalan s'enflamme sur le Barça archi leader de Liga (+15 points), la renaissance de son numéro 10 et la fin de la malédiction de Robert Lewandowski qui s'offre un doublé. Il est aussi question du Real Madrid dont le match face à Valladolid est simplement dans le « processus » en vue de préparer la demi-finale de Coupe du Roi mercredi soir.

Mundo Deportivo : « Ansu et 15 ! »

Le visage d'Ansu Fati libéré est aussi à la Une de « MD » qui, comme le compte twitter du Barça fait un clin d'oeil au Real Madrid. Les mots forts de Joan Laporta, réclamant l'unité des Peñas sur le cas Negreira sont aussi à l'affiche.