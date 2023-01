Asensio se moque du Real Madrid, Sergio Ramos fait débat, le Barça piste un nouveau buteur

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Les couleurs ne ressortent pas »

Marca s’insurge devant la norme des autorités espagnoles demandant au Real Madrid et au FC Barcelone de se réserver le droit d’admission de supporters avec des maillots ou autres symboles rivaux en Coupe du Roi. De son côté, le Real a offert une prolongation jusqu’en 2027 à Marco Asensio, qui veut plus d’argent et n’écarte pas un départ au Barça en fin de saison...

SPORT : « La Coupe en grand »

Sport met en lumière le quart de finale de la Coupe du Roi qui opposera ce soir au Camp Nou le FC Barcelone de Robert Lewandowski à la Real Sociedad (21h). Le journal catalan explique aussi que le Barça cherche un avant-centre d’ici à la fin du mercato hivernal, le 31 janvier à minuit.

MUNDO DEPORTIVO : « Finale en quarts »

Mundo Deportivo estime que le choc entre le FC Barcelone et la Real Sociedad en quarts de finale de la Coupe du Roi est une finale avant l’heure. L’équipe basque arrive en effet au Camp Nou sur une série de neuf victoires consécutives !

AS : « Ramos revient en scène »

Sergio Ramos de retour en sélection espagnole ? L’idée fait son chemin, à en croire AS. le quotidien madrilène fait savoir que le nouveau sélectionneur De La Fuente a inclus le défenseur du PSG dans les discussions avec les capitaines, lui qui n’a plus été appelé depuis mars 2021...