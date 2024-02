Bellingham, Haaland et Messi vont encore frustrer Mbappé

Zapping But! Football Club

Dans la décision de Kylian Mbappé de ne pas prolonger au PSG, le fait d'être systématiquement frustré au moment des récompenses individuels a forcément pesé. L'attaquant rêve du Ballon d'Or mais le fait de ne pas jouer dans un grand le plombe forcément. Paris est riche grâce au Qatar mais il n'a pas l'envergure d'un Real Madrid, d'un FC Barcelone ou d'un Bayern Munich. Et on peut encore le vérifier avec la liste des nominés pour les trophées Laureus.

C'est surtout la nomination de Bellingham qui doit inspirer Mbappé

Dans la catégorie "meilleur sportif de l'année", on trouve deux footballeurs, Erling Haaland, qui a tout gagné avec Manchester City en 2022-23, et Lionel Messi, dont le titre de champion du monde à l'automne 2022 n'en finit plus de lui faire gagner des trophées pas forcément mérités pour ses performances en club. Mais c'est surtout au niveau de "la révélation de l'année" que Mbappé peut mesurer la différence entre le PSG et le Real Madrid. Car Jude Bellingham est nominé. L'Anglais a pris une nouvelle dimension en signant chez les Merengue et peut désormais prétendre aux trophées individuels. Forcément une inspiration pour le natif de Bondy...

🏆 Esta es la lista completa de los nominados y nominadas a los Premios Laureus



✍️ @mariocalcast https://t.co/nU9ZqBR5ff — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 26, 2024

