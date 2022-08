Benzema et le Real Madrid rois du monde, grosse frayeur au FC Barcelone

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

MARCA : « Grands »

Marca met en avant les récompenses attribuées par l’UEFA hier au Real Madrid en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. Karim Benzema (meilleur joueur de l’année), Carlo Ancelotti (meilleur coach) ainsi que la Barcelonaise Alexia Putellas (meilleure joueuse) ont été mis à l’honneur.

MUNDO DEPORTIVO : « Brutal »

Mundo Deportivo s’inquiète déjà du groupe de la mort dont a hérité le FC Barcelone en C1. Celui-ci sera composé du Bayern Munich, Inter Milan et Viktoria Plizen. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang attend sagement à Paris son départ vers Chelsea.

SPORT : « Bombe de Champions »

Le tirage au sort de la Ligue des champions occupe également la une de Sport, tout aussi inquiet que MD au sujet des futurs adversaires du Barça en phase de groupes. Prêté à Lecce cette saison, Samuel Umtiti n’a pas pu retenir ses larmes.

AS : « Les meilleurs »

As se délecte des titres reçus par Benzema et Ancelotti hier des mains de l’UEFA et voit le Real Madrid comme le favori à sa propre succession en Ligue des champions. Le tirage n’a pas été clément non plus avec Séville, dans le groupe de Manchester City, Dortmund et Copenhague.