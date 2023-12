Ça chauffe pour Xavi au FC Barcelone, 5 petits nouveaux lancés par le Real Madrid à Berlin ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

MARCA : « Bellingham est un extraterrestre »

Marca a donné la parole à Leanardo Bonucci, sous le charme de Jude Bellingham. « Bellingham est un extraterrestre, explique le défenseur italien de l’Union Berlin. C’est un candidat au Ballon d’Or. »

AS : « Cap sur le futur »

As voit Carlo Ancelotti intégrer plusieurs jeunes du Real Madrid dans son onze contre l’Union Berlin (21h). Pas moins de cinq candidats tapent à la porte. Au FC Barcelone, le message de Xavi d’un « Barça en construction » n’a pas plu à ses dirigeants.

Presse catalane

SPORT : « Touchés »

La défaite du Barça à Monjuic contre le leader Gérone (2-4) a entraîné pas mal de doutes dans le vestiaire blaugrana mais aussi auprès de la direction du club catalan. Joan Laporta a rassuré son coach.

MUNDO DEPORTIVO : « Un Barça fragile »

Mundo Deportivo explique qu’il y a eu une explication de texte à la mi-temps du match entre le FC Barcelone et Gérone (2-4). Le Barça reste fragile : il a encaissé trois fois plus de buts (18) que l’an dernier et a inscrit 5 buts de moins. Au total : sept points son partis en fumée d’une année sur l’autre.

👇🏻Aquí lo que destaca la prensa deportiva diaria en sus #portadas👇🏻 pic.twitter.com/UUQKVgAhdD — Paco López (@PacoLopezpress) December 12, 2023

