Champions League : le Real Madrid termine 1er, l’Atlético réalise l’exploit

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Soirée à rebondissements pour l’Atlético Madrid ! En milieu de première mi-temps, alors qu’il était tenu en échec à Porto (0-0) et que le Milan menait contre Liverpool, il était éliminé de toute compétition européenne ! Et puis, les Reds ont égalisé (1-1), Antoine Griezmann a marqué au Portugal (55e) et le LFC a même pris l’avantage à San Siro (2-1). Correa et De Paul ont assuré dans les arrêts de jeu le succès des leurs. Au final, ce sont donc bien les Colchoneros qui sont qualifiés. Dans la douleur, comme le veut leur histoire !

Le Real Madrid, lui, a connu beaucoup moins de soucis pour dominer l’Inter Milan (2-0) et se terminer en tête de sa poule. Kroos et Asensio ont été les buteurs merengue, de deux belles frappes du gauche en dehors de la surface.

Groupe A :

Paris SG 4-1 Club Bruges

RB Leipzig 2-1 Manchester City

City termine 1er, le PSG 2e, Leipzig est reversé en Europa League.

Groupe B :

AC Milan 1-2 Liverpool

FC Porto 1-3 Atlético Madrid

Liverpool termine 1er, l’Atlético 2e, Porto est reversé en Europa League.

Groupe C :

Ajax Amsterdam 4-2 Sporting Portugal

Borussia Dortmund 5-0 Besiktas

L’Ajax termine 1er, le Sporting 2e, Dortmund est reversé en Europa League.

Groupe D :

Chakhtior Donetsk 1-1 Sheriff Tiraspol

Real Madrid 1-0 Inter Milan

Le Real termine 1er, l’Inter 2e, le Sheriff est reversé en Europa League.