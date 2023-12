Davies joue avec le PSG et le Real Madrid, un nouveau cas Griezmann au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

AS : « Coup de pression de Davies »

Selon le quotidien madrilène, Alphonso Davies a mis un coup de pression au Bayern Munich, à qui il demande 15 millions d’euros brut pour prolonger son contrat au-delà de 2025. le canadien se laisse désirer par le Real Madrid, qui parlera avec le club allemand à l’été 2024.

MARCA : « Bryan de Munich »

Marca évoque le futur transfert de Bryan Zaragoza au Bayern Munich qui a déboursé 12 millions d’euros (4 4 M€ de bonus) pour le recruter cet hiver avant de le prêter six mois à son club de Gérone jusqu’à la fin de la saison.

Presse catalane

SPORT : « Savinho plaît »

Sport confirme l’intérêt grandissant du FC Barcelone pour Savinho, encensé par Deco. « Il et jeune et il a un grand avenir devant lui », a commenté le directeur sportif du Barça à la télévision brésilienne. Le Brésilien appartient à Manchester City et serait tenté par le club catalan.

MUNDO DEPORTIVO : « Formule Griezmann »

Mundo Deportivo affirme que le FC Barcelone offrira un montant inférieur à celui demandé par l'Atlético Madrid pour Joao Felix. S'ils n'acceptent pas, le Barça demandera de prolonger le prêt d'un an supplémentaire. Il veut suivre la même tactique que pour obtenir Antoine Griezmann et a l'approbation de Jorge Mendes en ce sens.

Bryan se va al Munich, Davies coquetea con el Madrid y João Félix quiere seguir en el Barça donde gusta Savinho. En las #portadas está claro todo: pic.twitter.com/TsAMsXP6jc — Paco López (@PacoLopezpress) December 7, 2023

