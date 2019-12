FC Barcelone : Hazard, CR7, Zidane… Messi se lâche sur le Real Madrid

true

À la veille du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Lionel Messi (32 ans) a évoqué les Merengue dans Marca à travers différents prismes. Extraits.

Messi s’attendait aux critiques sur Zidane

« Ceux qui sont là depuis longtemps, encore plus dans des grands clubs, savent que c’est normal. Les gens oublient très rapidement. Ce qui a été gagné, on te l’exige quotidiennement. Et Zidane savait sûrement quand il est revenu que les trois Ligue des champion remportées n’auraient plus d’importance et qu’ils allaient être exigeants avec lui comme au premier jour. Les entraîneurs et les joueurs des grandes équipes, nous savons qu’on est toujours dans le viseur et il faut vivre avec ça.

Non, Hazard ne remplacera pas Cristiano Ronaldo

Eden Hazard possède beaucoup de qualités. C’est un joueur différent avec beaucoup d’explosivité, mais je crois qu’il est différent de Cristiano Ronaldo, qui a d’autres caractéristiques. C’est très difficile de compenser le départ de Cristiano Ronaldo, mais Hazard est aussi un grand joueur.

Le Real Madrid plus facile à jouer au Bernabeu ?

Quand on joue contre eux au Bernabeu, on a plus d’espaces. Le Real Madrid a l’obligation de faire le jeu à domicile, les supporters poussent en ce sens. Au Camp Nou, c’est toujours un autre type de match. Pour résumer, je dirais que le niveau reste égal pendant 90 minutes à Madrid. Quand on est à Barcelone, les Clasicos sont plus tactiques, plus compliqués. »