FC Barcelone : impressions, derby, Alves, Xavi était en conférence de presse

Ses premières impressions

"Demain, nous devons contrôler toutes les situations du jeu. Je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement. Nous n'avons pas eu beaucoup de jours pour travailler, mais l'idée est claire. C'est une question de valeurs, d'attitude, d'effort et de sacrifice. J'ai été surpris par le talent de l'équipe. Vous faites n'importe quel exercice et ils l'assimilent rapidement. L'intensité nous a également surpris. Ils sont tous très enthousiastes."

Ses attentes

"Nous allons essayer de bien jouer, d'avoir la possession du ballon, de presser haut... nous pensons que cela facilitera l'obtention du résultat. Nous avons un besoin urgent d'un résultat au classement et nous ne pouvons pas nous permettre de faire une erreur. Je n'ai pas encore décidé du onze de départ. J'ai un bon feeling avec les jeunes joueurs. Ils sont prêts. "

Sergent ou entraîneur ?

"Il n'y a pas besoin de crier ou de faire le sergent, j'ai déjà dit que c'est une question d'ordre, pas de discipline. Ces jours-ci, la cohabitation avec le vestiaire a été très bonne."

Alves

"Dani Alves est un footballeur spectaculaire et c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu dans ma vie."

Un derby

"Il faudra que l'on joue en bloc et que les joueurs soient solidaires. Il y a trois points à prendre, bien entendu, mais je n'oublie pas non plus que c'est un derby. Nous avons bien entendu besoin de nos supporters."

Propos retranscrits par le compte twitter ActuBarça.