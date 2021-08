FC Barcelone : Koeman a trouvé un sauveur après Messi, le Real Madrid a un héros avant Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

MUNDO DEPORTIVO : « À la rescousse »

Auteur d’un joli but contre Bilbao hier à San Mames, Memphis Depay a permis au FC Barcelone de prendre un point (1-1). L’ancien crack de l’OL est encensé par toute la presse espagnole ce dimanche. « Je vous l’avais dit, résume Tomas Roncero. Memphis et dix de plus. Quel incroyable joueur. »

SPORT : « Memphis tombe à pic »

SPORT met aussi en lumière le côté « clutch player » de Depay... déjà comparé au sauveur Lionel Messi. « Son golazo a démontré toute sa qualité », estime le journal catalan. De son côté, Carlo Ancelotti n’écarte pas l’option Kylian Mbappé au Real Madrid.

MARCA : « L’inventeur Don Carlo »

Marca souligne l’apport bénéfique de ce même Ancelotti depuis son retour sur le banc du Real Madrid. Après des mois orageux avec Zinédine Zidane, la Maison Blanche semble avoir retrouvé de la sérénité et un guide. Tous ses choix tactiques sont passés au peigne fin avant le déplacement à Levante (22h).

AS : « La BBH revient en scène »

La BBH - Bale, Benzema et Hazard - est amenée à reprendre du service ce soir et sera très attendue après la mythique BBC. Luka Modric sur le flanc, Ancelotti pourrait relancer Isco ou Marco Asensio à son poste-clé. Le récital de Depay est également mis en avant par le quotidien madrilène.

Revista de prensa del 22 de agosto https://t.co/ou3XKL2pEI — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) August 22, 2021