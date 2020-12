FC Barcelone : Koeman s’élève contre Messi, le Real Madrid en grand danger

AS : « Derby capital »



AS titre sa Une du jour sur le derby capital entre le Real et l’Atlético Madrid pour le compte de la 13e journée de Liga (21h). Sergio Ramos et Luis Suarez en sont les têtes d’affiche. On apprend aussi que le FC Barcelone aimerait annoncer l’arrivée d’Eric Garcia en janvier 2021.

MARCA : « La porte de la Liga »



Tout comme son concurrent, Marca a choisi de mettre en avant le derby madrilène en accentuant le fait qu’il s’agissait sans doute d’un choc qui décidera du futur champion d’Espagne ! A noter que l’ancien Blaugrana Arthur est déjà sous le charme de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin.

SPORT : « Plan Koeman »

SPORT mise sur la nouvelle stratégie de Ronald Koeman pour sortir le FC Barcelone de l’ornière. Selon le journal catalan, le technicien batave n’entend pas faire plaisir à Lionel Messi en revenant au 4-3-3 tant il est « persuadé d’utiliser le meilleur système possible à l’heure actuelle. » Il pourrait néanmoins effectuer moins de rotations en raison de l’arrêt momentané de la Ligue des champions.

MUNDO DEPORTIVO : « The Best Trio »

Mundo Deportivo revient sur la nomination de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski au titre The Best qui désigne le meilleur joueur FIFA 2020. Si le derby madrilène est également mis en avant, MD fait de l’attaquant polonais du Bayern Munich son favori pour le sacre.