FC Barcelone : l’héritier de Messi fait des ravages, Depay fait polémique

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

MUNDO DEPORTIVO : « La fête du 10 »

Mundo Deportivo salue le grand retour d’Ansu Fati à la compétition. L’attaquant du FC Barcelone n’a pas mis longtemps à se faire remarquer en scorant un très joli but devant Levante (3-0). Le nouveau n°10 du Barça ferait presque oublier un certain Lionel Messi.

SPORT : « Ansu, Ansu, Ansu ! »

Là aussi, SPORT met en relief le come-back de Fati au FC Barcelone, lui qui n’avait plus joué depuis fin 2020. Le journal catalan voit le petit prodige espagnol comme le grand sauveur de Ronald Koeman sur le banc blaugrana.

MARCA : « Historique Palou »

Si Marca donne la vedette à Alex Palou, qui a conquis son premier titre Indycar, le retour de Fati est également honoré. « Ansu, que c’est bon que tu reviennes », s’exclame le quotidien madrilène. Ce dernier s’inquiète du retour de la Ligue des champions à l’Atlético Madrid, battu ce week-end en Liga.

AS : « Un retour de 10 »

AS fait comme ses acolytes et salue le retour en grâce de Fati au Barça, où le penalty de Memphis Depay fait polémique. L’émission El Chiringuito a consacré un volet sur la faute dont il a fait l’objet hier contre Levante suite à une faute limite de Nemanja Radoja (7e) et ne l'aurait clairement pas accordé.

Revista de prensa 27 de septiembre https://t.co/Qkg78PCUKW — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 27, 2021