FC Barcelone : la guerre entre Messi et CR7 fait encore rage au Real Madrid

L’arrivée d’Eden Hazard n’a pas fait que des heureux au Real Madrid cet été. A cause de sa présence et celle de Rodrygo, Lucas Vazquez est réduit à la portion congrue en terme de temps de jeu. Ajoutez à cela une blessure (bête) et vous comprendrez que l’international espagnol n’est plus qu’un simple faire-valoir aux yeux de Zinédine Zidane. Pour lui, le départ de Cristiano Ronaldo a aussi joué…

« Ce qui a changé ? Nous avons un autre numéro 7 et d’autres joueurs aussi, a-t-il fait remarquer à Mundo Deportivo. Cristiano Ronaldo était très important pour nous, mais nous sommes désormais heureux avec l’effectif que nous avons. Nous voulons lutter pour tous les titres. »

Vazquez veut oublier Ronaldo

S’il croyait être débarrassé de l’éternelle comparaison entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avec le départ de CR7, ce même Vazquez s’est trompé dans les grandes largeurs. Le débat fait encore rage en Espagne. « Leo Messi a vécu de très bonnes saisons avec Cristiano Ronaldo, il en vivra d’autres très bonnes sans lui. CR7 aussi », a-t-il conclu un peu exaspéré par ce sujet sans fin.