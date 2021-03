FC Barcelone : Laporta défie déjà le PSG, Benzema ne fait pas oublier la polémique à Madrid

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

MUNDO DEPORTIVO : « Laporta rase tout »



Le retour de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone fait les choux gras de la presse catalane. Sa première déclaration publique a été pour le PSG, avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions mercredi au Parc des Princes. « On va à Paris, voir si on peut remonter », a-t-il commenté. Pour rappel, le Barça avait été étrillé au Camp Nou à l’aller (1-4).

SPORT : « Un coup de Laporta »



SPORT laisse également la vedette au nouveau président du FC Barcelone, qui a écrasé la concurrence de Victor Font et Toni Freixa en obtenant 54,28% des suffrages, ce qui correspond peu ou prou à 31 000 votes. L’image de Lionel Messi, qui a voté pour la première fois, est mise en avant comme un indice sur son avenir.

MARCA : « Comment la Liga se joue »

Marca offre peu d’espace à l’élection de Laporta au FC Barcelone et préfère miser sur le derby entre l’Atlético et le Real Madrid, qui a débouché hier au Wanda Metropolitano sur un match nul (1-1). Karim Benzema a répondu à l’ouverture du score de Luis Suarez dans le money time.

AS : « Benzema porte le Real Madrid »

AS élève Benzema au rang de sauveur du Real Madrid, mené hier par les Colchoneros jusqu’à la 88e minute de jeu. Le quotidien madrilène ne laisse pas non plus passer l’occasion de parler de la polémique au sujet d'un penalty non sifflé sur une main de Felipe dans la surface de l'Atlético qui aurait pu offrir un penalty aux Merengue.