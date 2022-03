FC Barcelone : Laporta se lâche sur Haaland, Messi et le Mercato, Mbappé a agacé le Real Madrid

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

SPORT : « Laporta se lâche »

Pour l’anniversaire de sa première année de son retour à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a évoqué plusieurs sujets en lien avec le Mercato. « Haaland ? L’avantage que nous avons, c’est que tous les grands joueurs veulent venir au Barça. Si j’en parle, c’est que je connais le prix. Nous renforcerons toutes les lignes cet été. Gavi et Araujo prolongés ? S’ils veulent rester, ils resteront. »

MUNDO DEPORTIVO : « Je devais recruter Xavi avant »

Dithyrambique au sujet de Xavi, qu’il regrette de ne pas avoir fait venir plus tôt sur le banc du FC Barcelone, ce même Laporta a répondu aux critiques de Ronald Koeman formulées ce week-end. « Je garderais toujours le souvenir de lui pour ce qu’il a fait à Wembley. S’il m’en veut, ça lui passera », a-t-il signalé. Avant d’évoquer le départ libre de Lionel Messi au PSG. « Je ne regrette pas la décision prise l’été dernier au sujet de son départ, a-t-il martelé. Nous étions confrontés à une héritage dangereux. Ce fut la décision la plus triste que j’ai prise ici mais c’était une priorité pour le club. »

AS : « En suspens »

As revient sur le contact rugueux entre Idrissa Gueye et Kylian Mbappé à l’entraînement d’hier et assure que l’attaquant du PSG est toujours incertain pour le choc de mercredi contre le Real Madrid (21h)toutefois . Au sein du vestiaire merengue, personne ne croit à son absence au Bernabeu et on s’agacerait même en interne de ce qui est déjà considéré comme un « complot. »

MARCA : « Mbappé touché avant l’enfer du Bernabeu »

Le quotidien madrilène Marca fait la propagande du Bernabeu, qui sera en feu pour la réception du PSG demain soir. Mbappé, incertain, sera fixé dans la journée sur sa présence ou non à Madrid mais les derniers signes sont positifs.

