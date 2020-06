FC Barcelone : le titre de champion promis au Real Madrid… par les arbitres ?

true

Après le nul enregistré par le FC Barcelone vendredi face au FC Séville lors de la 30e journée de Liga (0-0), Gerard Piqué a lâché une phrase qui met le doute sur la suite de la saison.

Le Real Madrid peut revenir dimanche à hauteur et même dépasser le FC Barcelone au classement de la Liga en cas de victoire contre la Real Sociedad (22h). Les coéquipiers de Lionel Messi ont en effet été tenus en échec hier soir par le FC Séville (0-0), qui peut même nourrir quelques regrets sur le score final tant les Andalous ont su faire jeu égal avec leurs adversaires catalans.

Malgré ce point, qui en donne trois d’avance sur le Real Madrid au classement, Gerard Piqué ne s’est pas montré très rassurant quant aux chances de son équipe d’être sacrée championne cette saison. La faute à un potentiel avantage des Merengue au niveau arbitral ? Le stoppeur blaugrana le sous-entend.

« Il va être difficile pour le Real Madrid de perdre des points »

« Ça va être très difficile de gagner cette Liga, cela ne dépend plus trop de nous, a-t-il lâché au coup de sifflet final. J’ai vu ce qu’il s’est passé lors des deux journées de reprise, et je crois qu’il va être difficile que le Real Madrid perde des points pour les matches à venir, mais on va tout faire pour être champions. » SPORT croit savoir que Piqué fait référence au but sur hors-jeu de Karim Benzema contre Eibar (3-1), mais aussi à celui refusé à Rodrigo lors de la défaite du FC Valence jeudi à Madrid (3-0). Le score était alors de 0-0 entre les deux formations…