FC Barcelone : les révélations de Griezmann font jaser, Messi atteint d’une grave pathologie ?

AS : « Choc de trains »



AS fait sa Une sur le match couperet entre le Real Madrid et l’Inter Milan demain en Ligue des champions (21h). Buteur précoce à Villarreal (1-1), Mariano Diaz pourrait remplacer Karim Benzema, forfait pour ce choc des titans.

MARCA : « Messi est à mort avec moi »



Les révélations d’Antoine Griezmann font jaser chez Marca, qui a compilé toutes les bonnes phrases de l’attaquant du FC Barcelone hier soir. Notamment celles concernant sa relation floue avec Lionel Messi.

SPORT : « Incendie de champions »

SPORT parle également du silence brisé par Griezmann auprès de Jorge Valdano et rappelle que Messi ne sera pas du voyage à Kiev ce soir en Ligue des champions (21h). L’attaquant argentin est ménagé par Ronald Koeman.

MUNDO DEPORTIVO : « En 8es sans Messi ni De Jong »

Mundo Deportivo évoque également la possible qualification du FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des champions en Ukraine. Le journal catalan précise qu’Oscar Mingueza, défenseur central de la réserve, pourrait remplacer Gerard Piqué aux côtés de Clément Lenglet.

« Messi a besoin d’une thérapie pour aller de l’avant »

Enfin, El Chriringuito de los Jugones a évoqué hier soir en longueur les difficultés rencontrées par Messi cette saison au Barça. Apathique contre l’Atlético Madrid samedi en Liga (0-1), l’Argentin étudierait un départ au mercato hivernal et donne l’impression de ne plus être totalement là. José Maria Buceta, psychologue du sport, a donné son avis sur le sujet en décryptant les faits et gestes de « La Pulga » : « Messi n’est pas bien mentalement, il est proche d’une pathologie. Il a besoin d’une thérapie pour aller de l’avant. »