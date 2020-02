FC Barcelone : Lionel Messi aggrave le calvaire du Real Madrid

true

Le Real Madrid fait la grimace. Samedi, les hommes de Zinédine Zidane se sont inclinés à Levante (0-1) et ont perdu Eden Hazard pour les prochaines échéances sur une rechute à la cheville. Ce lundi, la presse catalane ne manque pas de se réjouir de ce coup dur, en plus de la perte du leadership merengue au détriment du FC Barcelone.

Messi en pleine forme…

« Optimisme au Barça », titre ainsi le journal SPORT en donnant la vedette à Lionel Messi, auteur d’un quadruplé contre Eibar le même jour (5-0). « Messi a montré son état de forme avant de se mesurer à Naples et au Real Madrid, se gargarisent nos confrères. Quique Setién, lui, enchaine quatre succès en Liga tandis que Martin Braithwaite a réussi ses débuts. »

… quand le Real Madrid grimace

A contrario, le « pessimisme du Real Madrid » tranche avec la réalité blaugrana du moment. « Le Real a perdu cinq des six derniers points en Liga et affiche des difficultés dans le domaine offensif, poursuit SPORT. Hazard s’est blessé et a presque dit adieu au reste de la saison. » Pendant que l’international est affiché tête basse et soufflant devant Zidane, Messi est dépeint avec le poing rageur. Tout un symbole.