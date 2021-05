FC Barcelone - Mercato : révolution autour de Messi, l’affront du LOSC au PSG

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

MUNDO DEPORTIVO : « Semaine décisive »

Mundo Deportivo affirme que la semaine sera décisive pour le futur du FC Barcelone. La prolongation de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé ainsi que la continuité de Ronald Koeman et de plusieurs cadres (Piqué, Busquets, Roberto) seront au menu hebdomadaire de Joan Laporta. On notera enfin que le sacre du LOSC est évoqué en couverture : « Lille arrache la L1 au PSG de Neymar. »

AS : « Merci à ces 23 héros »

AS revient longuement sur le sacre de l’Atlético Madrid au nez et à la barbe du Real Madrid et du FC Barcelone. Par ailleurs, le futur de Zinédine Zidane fait parler. « ZZ a demandé quelques jours pour se reposer et réfléchir, ce qui est considéré au club comme une possibilité de rester la saison prochaine », glisse le quotidien espagnol.

MARCA : « Une équipe »

Marca laisse aussi la part belle à l’Atlético Madrid : « Une équipe »... contrairement au Real Madrid. Par ailleurs, Luis Suarez a confirmé qu’il resterait la saison prochaine chez les Colchoneros.

SPORT : « Nouveau Barça »

SPORT évoque également la semaine très chargée de Laporta du côté du FC Barcelone et fait savoir que l’avenir de Koeman est vivement en danger. Dix départs sont envisagés cet été alors que Robin Gosens plaît au rayon des arrivées. Fait rare : le titre du LOSC est en appel de Une : « Lille détrône le PSG en Ligue 1. »