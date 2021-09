FC Barcelone - Mercato : le clan CR7 torpille une signature urgente au Barça !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

SPORT : « Prolongation urgente »

SPORT encourage le FC Barcelone à prolonger le plus rapidement possible Ansu Fati, auteur d’un retour remarqué dimanche avec un but contre Levante (3-0). Les pourparlers ont déjà démarré. Problème : Jorge Mendes n’y est pas très favorable. « L’agent de CR7 encourage Fati à signer en Premier League, où son salaire serait doublé, a assuré José Alvarez dans l’émission El Chiringuito. Le joueur veut rester au Barça. »

MUNDO DEPORTIVO : « Ansu allume la lumière »

Mundo Deportivo se réjouit du retour d’Ansu Fati sur le rectangle vert, lui qui est vraiment considéré comme l’héritier naturel de Lionel Messi au sein du Barça. L’attaquant espagnol aura du temps de jeu contre le Benfica Lisbonne en C1. Le duel entre Messi et Guardiola est aussi attendu.

AS : « Le Sheriff, c’est Benzema »

Le quotidien madrilène tente un jeu de mot en titre de son édition du jour avec Karim Benzema avant le choc entre le Real Madrid et le Sheriff Tiraspol au Bernabeu (21h). Selon As, Messi sera titulaire contre Manchester City et formera le trio tant attendu avec Neymar et Kylian Mbappé (21h).

MARCA : « On a aujourd’hui besoin des pistoleros »

Si la sortie de Benzema est attendue, celle de Luis Suarez l’est tout autant lors du périlleux voyage de l’Atlético Madrid à Milan (21h). Le choc entre le PSG et Manchester City est considéré en Espagne comme « une finale avant la lettre. »