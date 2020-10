FC Barcelone - Mercato : le chouchou de Messi s’attaque à CR7, Depay laisse des regrets

SPORT : « En dernière heure »

SPORT revient sur la dernière droite du mercato du FC Barcelone en rappelant amèrement à Ronald Koeman qu’il a laissé filer son rêve Memphis Depay, finalement resté fidèle à l’OM après avoir été mis en garde par Jean-Michel Aulas dès samedi.

MUNDO DEPORTIVO : « OUI et NON »

Le journal catalan évoque lui aussi les dossier gérés et mal gérés du mercato au FC Barcelone et rappelle que Depay, Eric Garcia et Ousmane Dembélé n’ont pas abouti de la manière qu’il fallait. Le départ de Rafinha au PSG sur le gong est en revanche un dossier positif.

MARCA : « Ansu Fati bat les records »

Le journal madrilène s’intéresse à Ansu Fati, et mes records qu’il pourrait battre. On apprend ainsi que Cristiano Ronaldo est dans son viseur personnel. Le chouchou du FC Barcelone pourrait ainsi « faire 14 choses avant l’ancien crack du Real Madrid », lui qui a failli jouer sous le maillot du Portugal...

AS : « LEADERS »

AS s’intéresse au parcours du Real Madrid cette saison, assez solide et qui en fait un leader naturel en Liga. Le champion en titre s’avance sur des bases saines notamment en terme d’équilibre défensif.