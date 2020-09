FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid a tenté le protégé de Messi, Depay bradé par l'OL ?

SPORT : « Depay, le 9 que veut Koeman »

Dans son édition du jour, SPORT assure que Memphis Depay reste LA priorité de Ronald Koeman au poste d’avant-centre. « Le technicien du FC Barcelone insiste pour avoir un joueur axial pour apporter une alternative en attaque », glisse le journal catalan. L’Équipe, à ce sujet, explique que l’OL a fixé son prix à près de 25 M€ mais qu’il réfléchirait à deux fois si on ne lui proposait que la moitié. Pour l’instant, personne n’a bougé.

MUNDO DEPORTIVO : « Ainsi a été recruté Ansu Fati »

Mundo Deportivo consacre son édition de ce mardi à la petite du FC Barcelone Ansu Fati. Le journal catalan donne quelques coulisses de son recrutement par le club espagnol et fait notamment savoir que le Real Madrid était intéressé par son profil. C’est alors qu’Albert Puig a convaincu sa famille d’opter pour le projet blaugrana.

AS : « Une Liga qui promet »

AS se consacre à la Liga de manière plus globale et se réjouit de voir que le FC Barcelone et le Real Madrid ne seront pas les seuls à se battre pour le titre national. Le retour au premier plan du FC Séville et de l’Atlético Madrid promet une bataille acharnée 16 ans après.

MARCA : « Valverde relève le défi »

Marca donne la part belle à Federico Valverde, qui devrait avoir plus de temps de jeu du fait de la blessure au fessier de Toni Kroos. « Je courrai jusqu’à je n’ai plus de jambes », plaisante le milieu uruguayen du Real Madrid.