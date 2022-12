FC Barcelone - Mercato : le remplaçant idéal de Busquets délogé au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Sergio Busquets (34 ans) n’a encore rien décidé sur son avenir. Si les rumeurs les plus insistantes font état d’un accord déjà conclu avec l’Inter Miami, le milieu de terrain espagnol affirme n’avoir encore rien décidé. Ni signé avec qui que ce soit.

« Je n’ai encore rien décidé, a-t-il affirmé lundi sur la Cadena Ser. Il s’est déjà beaucoup de choses mais je ne me suis déjà prononcé au sujet de mon avenir : je n’ai rien signé. J’aurai les idées plus claires en février prochain mais pas pendant la Coupe du monde. Les États-Unis me plaisent, oui. Surtout Miami. C’est un championnat attractif mais je le répète, je n’ai rien décidé. Mon club sera le premier au courant de mon choix. »

Si Busquets devait quitter le FC Barcelone, Cesc Fabregas lui aurait déjà trouvé un remplaçant : Aurélien Tchouaméni ! « J’ai parlé avec le Barça parce qu’ils cherchaient un remplaçant à Busquets mais ils manquaient d’argent cet été, a-t-il affirmé à Foot Mercato. J’ai parlé d’Aurélien au Barça. Pour moi, ce serait le joueur parfait. Il n’a pas de limites, je me suis rendu compte à Monaco qu’il était différent des autres et même avant quand il jouait à Bordeaux. »