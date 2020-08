FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi ne signera pas au Real Madrid 

true

Si Lionel Messi (33 ans) reste en proie au doute quant à son avenir au FC Barcelone, Luis Figo est persuadé qu’il ne signera pas au Real Madrid… comme lui l’avait fait en son temps.

À quoi ressemblera l’avenir de Lionel Messi ? La question met en émoi tous les supporters du FC Barcelone qui ne savent pas sur quel pied danser une semaine après la sortie de route humiliante contre le Bayern Munich en Ligue des champions (2-8).

L’attaquant argentin (33 ans) s’est déjà entretenu avec Ronald Koeman pour en savoir davantage sur ses intentions à la tête du Barça. Invité à se pencher sur l’avenir de Messi, Ronaldo s’est voulu rassurant. « Il est peu probable qu’il puisse quitter le FC Barcelone, surtout en ces temps de crise, a affirmé le Brésilien au quotidien AS. Si j’étais au Barça, je ne ferais partir pour rien au monde. Il a un lien particulier avec ce club et je ne crois pas qu’il puisse cesser de l’aimer un jour. Je crois que la situation après le Bayern a été exagérée et laisser partir son meilleur joueur n’est pas la solution. »

« Que Messi fasse comme moi ? C’est quasiment impossible »

Luis Figo a lui aussi été interrogé sur le possible départ de Messi. Un futur au Real Madrid – comme le Portugais l’avait fait après son départ du FC Barcelone – est-il envisageable ? « Qu’il fasse comme moi ? C’est quasiment impossible, a expliqué l’ancien milieu offensif de la Seleçcao. Cette année, ce sera trop compliqué qu’un club puisse payer sa clause libératoire. Le marché est arrêté. À cause de cette conjoncture, il est presqu’impossible qu’il se passe la même chose que moi il y a 20 ans. »