PSG, FC Barcelone – Mercato : Mbappé, Neymar, Messi… Ronaldo livre ses prédictions

L’ancien attaquant du Real Madrid Ronaldo a livré son sentiment sur l’avenir des stars du PSG Kylian Mbappé et Neymar. Mais aussi du crack du FC Barcelone Lionel Messi.

C’est le grand jour pour le PSG. Ce soir, le club de la capitale affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions à Lisbonne (21h) dans la peau de l’outsider de luxe. Ensuite, il sera temps de parler des conséquences de cette finale avec des répercussions possibles sur la suite du mercato.

Ronaldo s’est déjà livré à ce petit exercice. L’ancien attaquant du Real Madrid et du FC Barcelone, aujourd’hui président du Real Valladolid, continue notamment de penser que la Maison Blanche doit miser sur Kylian Mbappé à l’avenir. Et non sur Neymar.

Ronaldo ne voit pas Messi quitter le Barça

« J’ai déjà dit que si j’étais à la place de Florentino Pérez, je recruterais Mbappé plutôt que Neymar et je reste avec cette idée, a fait savoir le double Ballon d’Or au journal espagnol AS. Ce n’est pas tant qu’il y en a un meilleur que l’autre mais tu dois penser au futur quand tu fais un investissement. Neymar a 28 ans, et Mbappé en a 21. C’est pour cela que c’est assez clair comme investissement. »

Ce même Ronaldo s’est aussi livré sur le futur de Lionel Messi, en proie au doute au FC Barcelone. « Il est peu probable qu’il puisse quitter le FC Barcelone, surtout en ces temps de crise, a poursuivi le Brésilien. Si j’étais au Barça, je ne ferais partir pour rien au monde. Il a un lien particulier avec ce club et je ne crois pas qu’il puisse cesser de l’aimer un jour. Je crois que la situation après le Bayern a été exagérée et laisser partir son meilleur joueur n’est pas la solution. »