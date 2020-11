FC Barcelone - Mercato : Messi dans tous ses états, le Real Madrid pleure déjà Ramos

MARCA : « Un éclopé pour le Real Madrid »



Le Real Madrid pleure déjà Sergio Ramos, blessé lors de la victoire spectaculaire de l’Espagne en Ligue des Nations mardi (6-0). Le défenseur central (34 ans) sera absent pendant dix jours et ratera les deux chocs contre Villarreal en Liga et face à l’Inter Milan en Ligue des champions.

AS : « City-Messi, l’étau se resserre »



En plus d’évoquer l’absence inquiétante de Ramos, le quotidien madrilène affirme que Lionel Messi est de plus en plus proche de Manchester City, où Pep Guardiola a prolongé jusqu’en juin 2023. L’Argentin en aurait notamment assez d’être harcelé par le fisc espagnol.

Revista de prensa 20 de noviembre https://t.co/aBBf2ctkZW — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 20, 2020

SPORT : « Messi 800 »

Messi atteindra le cap des 800 matches sous le maillot du FC Barcelone samedi contre l’Atlético Madrid. L’Argentin a déjà marqué 667 buts dans son club de cœur et fera face à l’une de ses victimes préférées au Wanda Metropolitano. En 51 confrontations, « la Pulga » lui a inscrit pas moins de 32 réalisations.

MUNDO DEPORTIVO : « Trincao versus Futre »

Mundo Deportivo lance le choc entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone par un parallèle entre Francisco Trincao et Paulo Futre, les deux ailiers portugais. Le second voit un festival offensif pour cette rencontre, avec une victoire des Colchoneros (5-4).