FC Barcelone - Mercato : Messi prêt à déplumer CR7, le Real Madrid lésé en C1 ? 

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

MUNDO DEPORTIVO : « Chapeau Griezmann »

Mundo Deportivo revient sur le doublé d’Antoine Griezmann dimanche à Villarreal (2-1) et fait observer que l’attaquannt du FC Barcelone a retrouvé des ailes dans le 3-5-2 de Ronald Koeman. Le champion du monde compile 13 buts et 9 passes décisives en 2021 !

MARCA : « Fair-play, Ceferin... »

Marca craint que l’UEFA et Alexander Ceferin ne fassent payer au Real Madrid la tentative de création de Super Ligue avec l’arbitrage contre Chelsea en demi-finales aller de la Ligue des champions (21h).

AS : « Un os »

AS craint la confrontation contre Chelsea avant une possible finale à Istanbul. « Un joueur du Real Madrid m’a confié qu’il redoutait l’arbitrage », a glissé Eduardo Inda sur le plateau d’El Chiringuito. Ce dernier a ajouté que Matthijs De Ligt (Juve) plaisait à Joan Laporta et Koeman et pourrait être une recrue pour convaincre Lionel Messi de rester.

SPORT : « Favoris »

SPORT a lancé un sondage concernant le favori pour le titre en Liga. Sans surprise, le FC Barcelone arrive largement en tête avec 87% des suffrages ! Suivent l’Atlético Madrid à égalité avec le Real Madrid (5%) et le FC Séville (3%).