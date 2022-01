FC Barcelone - Mercato : on se bouscule pour l’après Dembélé, le Real Madrid perd une star

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

SPORT : « Ça suffit ! »

Sport expose le ras-le-bol du FC Barcelone avec Ousmane Dembélé et envisage trois options pour la suite : le faire jouer, l’envoyer en tribunes ou le vendre dès cet hiver. Toujours au Barça, un petit miracle a eu lieu avec Ronald Araujo, déjà guéri de sa blessure à la main et opérationnel contre l’Athletic Bilbao !

MUNDO DEPORTIVO : « Ils s’offrent au Barça »

Mundo Deportivo a listé les joueurs qui ont offert leurs services cet hiver ou l’été prochain au FC Barcelone : Edinson Cavani, Andreas Christensen, Timo Werner, Pierre-Emerick Aubameyang et Paulo Dybala. L’après Dembélé peut donc se préparer avec sérénité en Catalogne.

AS : « Roi d’Europe »

Le Real Madrid a perdu hier l’une de ses stars légendaires : Francisco Gento. Âgé de 88 ans, l’ancienne gloire de la Casa Blanca détient le record de titres au sein du club espagnol avec pas moins de 24 trophées ! Le défenseur brésilien Marcelo le talonne de près (23).

MARCA : (Sans titre)

La magnifique Une de Marca se passe de titre et de commentaire. On peut ainsi y voir les six Coupes d’Europe remportées par Gento représenter une croix pour symboliser la disparition de la légende du Real Madrid.