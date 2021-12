FC Barcelone - Mercato : un coup de pouce décisif de Griezmann dans le dossier Morata ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Les supporters du FC Barcelone vont finir l’année 2021 sur les dents. On a ainsi appris hier que Xavi avait entamé des discussions avec l’agent d’Alvaro Morata, Juanma Lopez. L’attaquant de 29 ans ne souhaite pas continuer à la Juventus Turin et se verrait bien revenir en Espagne, où il a déjà évolué dans les deux clubs madrilènes.

Aujourd’hui, on apprend que Morata s’est entendu avec le FC Barcelone sur un contrat d’un an et demi mais qu’il reste un frein à sa signature : l’Atlético Madrid. Le club espagnol détient en effet toujours les droits du joueur, prêté à la Juventus Turin pendant deux ans. La Vieille Dame a déjà payé 15 M€ sur les 55 totaux de l’option d’achat obligatoire.

Et les 40 millions d’euros restants pourraient être comblés par... Antoine Griezmann ! La Cadena SER croit ainsi savoir que les Colchoneros doivent encore cette somme au Barça pour le transfert de Griezmann et pourraient se servir de Morata pour effacer son ardoise avec le club catalan.

Le paiement de la vente de Griezmann (40M€) pourrait ne pas avoir lieu. Il pourrait compenser le transfert de Morata pour le même prix. — FrenchFCB (@FrenchFCB) December 30, 2021