FC Barcelone - Mercato : une cible du Real Madrid en plus de David (LOSC) pour l’attaque ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que Vitor Roque (Athletico Paranaense) est le souhait de Xavi et de Deco pour renforcer l’attaque du FC Barcelone cet hiver, de nouveaux noms circulent ces dernières heures face aux incertitudes autour de la santé du jeune Brésilien (victime d’une contusion du genou et out depuis fin septembre sans date de retour annoncée).

Samuel Lino (Atlético Madrid) dans le viseur

Le joueur du LOSC Jonathan David (23 ans) en fait partie mais il n’est pas le seul et unique offensif sur la short-list. A l’origine des rumeurs autour du Canadien, Ekrem Konur assure que le Barça – comme le Real Madrid d’ailleurs – suit avec attention la progression de l’ailier brésilien Samuel Lino (23 ans).

Arrivé à l’été 2022 du club portugais de Gil Vicente et prêté dans la foulée à Valence, le natif de Santo André est vu comme un joker de luxe chez les Colchoneros. L’ailier gauche affiche pourtant des statistiques prometteuses (3 buts, 4 passes décisives en seulement 568 minutes jouées). Le back-up parfait pour Raphinha ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life