FC Barcelone - Mercato : une recrue flambe déjà, le Real Madrid ne rassure pas avant le PSG

MARCA : « Un missile qui vaut de l’or »

Marca se fait l’écho du superbe but de Marco Asensio qui a permis à un Real Madrid brouillon et limité de s’imposer devant Grenade hier soir au Bernabeu (1-0). Ce petit bijou permet aux Merengue de compter 6 points en tête de la Liga. Le quotidien madrilène note les excellents débuts d’Adama Traoré au FC Barcelone.

AS : « Un coup porté à la Liga »

Asensio est mis en vedette chez As, qui estime que le trou est fait par le Real Madrid en vue du titre. Si Traoré est encore mis en avant au Barça, Josep Pedrerol est inquiet avant le PSG. « J’ai la sensation que tous les joueurs merengue pensent déjà au PSG et je crois que cette obsession n’est pas bonne. » Jorge D’Alessandro a complété dans l’émission El Chiringuito : « Le Real joue mal et ne génère pas de fond de jeu, je suis inquiet. »

SPORT : « L’illusion revient »

Sport se frotte les mains devant le retour en grâce du FC Barcelone, vainqueur spectaculaire de l’Atlético Madrid hier au Camp Nou (4-2). Les grands débuts de Traoré comme titulaire ont « enthousiasmé » les socios. Vivement la suite !

MUNDO DEPORTIVO : « Re-nés »

Mundo Deportivo appuie sur le côté renaissance du Barça, où Xavi a peut-être enfin trouvé la bonne formule avec l’intégration de nouvelles recrues hivernales. « Ce fut le meilleur Barça de la saison, intense et efficace », résume le journal catalan. La course à la Ligue des champions est pleinement relancée.

