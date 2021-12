FC Barcelone - Mercato : Xavi tient sa première recrue, panique générale au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Mercato Expres

SPORT : « Pari total »

Selon Sport, l’arrivée de Ferran Torres au FC Barcelone n’est plus qu’une question d’heures. Hier soir, José Alvarez a confirmé sur le plateau d'El Chiringuito l’imminence de la signature de l’attaquant de Manchester City pour qui le deal serait « déjà fait » en dépit de quelques derniers détails à régler.

MUNDO DEPORTIVO : « La clé du fair-play financier »

Mundo Deportivo confirme la bonne marche du transfert de Torres au Barça en ajoutant que la prolongation attendue d’Ousmane Dembélé et le départ de Sergio Agüero devraient permettre au club catalan de mieux respirer avec le fair-play financier. La masse salariale serait en effet plus légère et donc moins sujette à caution pour recruter.

MARCA : « La sixième vague attaque le Real Madrid »

Déjà évoqués par Sport et Mundo Deportivo, le cluster qui touche le Real Madrid est mis en lumière par Marca. En plus de Davide Ancelotti, pas moins de six joueurs sont en effet touchés par le Covid-19 : Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin, Marcelo et Luka Modric. La panique est générale.

AS : « Le Covid frappe le Real Madrid »

As tire également la sonnette d’alarme suite à l’impact du coronavirus au sein du Real Madrid et explique que si tous les éléments son placés à l’isolement, les prochains matches des Merengue ne seront pas forcément menacés. Dimanche, le leader de la Liga doit recevoir Cadix (21h).

Ola de contagios en el Real Madrid. #Portadas pic.twitter.com/Jn7NAF1ej4 — Paco López (@PacoLopezpress) December 17, 2021