FC Barcelone - Mercato : Xavi a identifié le remplaçant de Fati, le Real Madrid vise un ex de l’ASSE !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MUNDO DEPORTIVO : « Dembélé se rapproche »

Mundo Deportivo confirme l’information parue hier matin en Espagne selon laquelle le clan Dembélé aurait envoyé un signe positif au FC Barcelone pour une prolongation. Un rendez-vous au sommet serait même déjà programmé la semaine prochaine par son agent Moussa Sissoko.

SPORT : « Drame Ansu »

Sport est consterné par la nouvelle blessure à la cuisse d’Ansu Fati, qui devrait être absent pendant deux mois. Au Barça, on lui conseille de se faire opérer pour en finir avec ses maux récurrents. Xavi a même déjà son remplaçant en tête sur ce mercato d'hiver : Alvaro Morata (Juventus Turin).

AS : « Objectif Triplé »

Leader du championnat espagnol et déjà sacré en Supercoupe dimanche dernier, le Real Madrid a l’ambition de décrocher un triplé national avec la Coupe du Roi en fin de saison. Un tel scénario ne s’est plus produit à la Casa Blanca depuis 1989.

MARCA : « Dans le radar du Real Madrid »

Marca fait le point sur le mercato du Real Madrid et liste les joueurs entre 15 et 21 ans qui sont sur les tablettes de Carlo Ancelotti : Jude Bellingham (Dortmund, 18 ans), Florian Wirtz (Leverkusen, 18 ans), Ryan Gravenberch (Ajax, 18 ans), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco, 21 ans), Endrick (Palmeiras, 5 ans) et enfin l’ancien roc de l’ASSE Wesley Fofana (Leicester, 21 ans).

PORTADA | Marca: "En el radar del Madrid" https://t.co/eWNKgXr2UN — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) January 21, 2022