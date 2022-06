FC Barcelone, PSG : Xavi a rencontré Lewandowski, un nouveau Galactique au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

SPORT : « Dembélé, jour J »

C’est aujourd’hui que le contrat d’Ousmane Dembélé expire et avec lui peut-être les derniers espoirs de voir l’attaquant tricolore prolonger au FC Barcelone. De son côté, Robert Lewandowski attend son transfert au Barça depuis Majorque.

MUNDO DEPORTIVO : « Retirés »

Xavi a demandé à trois joueurs du FC Barcelone de ne pas venir s’entraîner à la reprise programmé lundi prochain : Oscar Mingueza, Samuel Umtiti et Riqui Puig. Si Raphinha se tient prêt en cas d'échec des négociations du Barça avec Dembélé, Xavi et Lewandowski se sont rencontrés à Ibiza.

AS : « Soldes de luxe »

Si le quotidien madrilène fait le listing de tous les gros joueurs arrivant en fin de contrat ce soir à minuit, il parle d’autant bonnes affaires à saisir au mercato (Pogba, Suarez, Dybala, Di Maria, etc). On apprend aussi que l’Atlético Madrid a activé la clause pour conserver Antoine Griezmann une saison de plus.

MARCA : « Cette génération en a fini avec les complexes »

Marca met Vicente del Bosque en avant, dix ans après le triplé historique de l’Espagne (Euro 2008, Mondial 2010 et Euro 2012). On apprend par ailleurs que la bonne santé financière du Real Madrid, sans compter les départs envisagés cet été, peut lui permettre de recruter pour encore 100 M€.

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 30 juin 2022. Au menu : les difficultés du FC Barcelone à boucler l’opération Robert Lewandowski malgré Xavi et les finances très saines du Real Madrid en plein Mercato.

