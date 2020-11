FC Barcelone : Messi a trouvé une nouvelle place en or, Zidane acculé au Real Madrid

AS : « État d’alarme »



En misant sur un Federico Valverde blessé sur son canapé, AS annonce la couleur : « La sonnette d’alarme est tirée au Real Madrid ! » En, plus de blessés (Benzema en plus), Zinédine Zidane est toujours en danger. Par ailleurs, le quotidien madrilène fait également un focus sur le rôle de supersub de Lionel Messi et rappelle qu’il a marqué 26 buts dans ce costume au FC Barcelone, soit deux moins que Julio Salinas. Dans toute sa carrière, l'Argentin a été remplaçant à 83 reprises... pour 38 réalisations !

MARCA : « Une injection de morale »



Marca se concentre sur le possible vaccin découvert contre la Covid-19 et se met à rêver d’un football de partage comme cela était le cas avant l’arrivée du virus en provenance de Chine. Les embrassades en tout genre manquent, et pas seulement au football espagnol.

SPORT : « Zidane acculé »

SPORT se délecte de la débandade du Real Madrid dimanche à Valence (1-4) et met l’accent sur le fait que Zinédine Zidane est revenu sur un siège éjectable. « Florentino Pérez se remet à douter de Zidane, responsable d’un projet à qui il manque une profondeur de banc quand il faut faire des rotations », balance le journal catalan.

MUNDO DEPORTIVO : « Nous nous verrons en mars 2021 »

Mundo Deportivo revient sur l’opération au ménisque d’Ansu Fati, indisponible pour les quatre prochains mois et de retour en mars 2021. Le cas Memphis Depay est aussi discuté, lui qui aimerait quitter l’OL pour évoluer au Barça en 2021.