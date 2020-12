FC Barcelone : Messi déclenche un odieux conflit, le Real Madrid en finale

MARCA : « Urgence maximale, c’est la Ligue des champions »



Le quotidien madrilène met la pression au Real Madrid, qui se déplace à Donetsk avec une obligation de résultat face aux Chakhtior. « La victoire qualifierait les Merengue mais une défaite pourrait les laisser au bord du précipice », explique Marca.

AS : « Autre finale »



AS, de son côté, considère cette rencontre en Ukraine comme une « autre finale » du Real Madrid en Ligue des champions. Si Eden Hazard sera absent trois semaines, Karim Benzema fera son retour. Par ailleurs, l'hommage de Lionel Messi à Diego Maradona prend des proportions démesurés. Il pourrait en effet déclencher un conflit commercial entre Nike et Adidas, le sponsor du FC Barcelone reprochant à l'Argentin d'avoir exhibé une tunique des Newells Old Boys (de la marque aux 3 bandes) contre Pampelune (4-0).

SPORT : « Alarme centrale »

L’entorse à la cheville de Clément Lenglet, absent dix jours, a mis un peu plus l’état d’urgence au poste de défenseur central du FC Barcelone même si le club catalan peut compter sur sa jeune garde Araujo et Mingueza pour compenser.