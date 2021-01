FC Barcelone : Messi éclipsé au Barça, Suarez a eu raison de signer à Madrid

MARCA : « Heureux dans leur jour »



Marca revient sur le succès de l’Atlético Madrid hier contre le Valence FC avec un nouveau but de Luis Suarez, qui devient le meilleur buteur de la Liga ex aequo avec le Sévillan En-Nesyri (12 réalisations chacun).

SPORT : « En route »



SPORT se délecte de la victoire du FC Barcelone hier sur la pelouse d’Elche (2-0), avec un grand Frenkie De Jong à la baguette. Le milieu néerlandais a parfaitement fait oublier le suspendu Lionel Messi avec son quatrième but de la saison, le troisième en Liga.

Revista de prensa 25 de enero https://t.co/35bXoaGjQw — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) January 25, 2021

MUNDO DEPORTIVO : « Leader De Jong »

Mundo Deportivo rend également hommage à De Jong après son but et sa passe décisive d’hier à Elche (2-0). Le journal catalan note des progrès dans le jeu du FC Barcelone sans Lionel Messi.

AS : « A mi-Liga »

AS fait le bilan de la Liga après la phase aller et observe que l’Atlético Madrid du prolifique Suarez ne baisse pas de niveau et se pose en sérieux prétendant pour le titre de champion. On apprend aussi que le Real Madrid va toucher 2 millions d’euros pour le prêt de Martin Odegaard à Arsenal.