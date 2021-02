FC Barcelone : Messi envoie un signal fort au PSG, le Real Madrid fait peau neuve

SPORT : « Impayable »



SPORT ose un jeu sur le mot « impayable » en rapport aux récentes fuites sur le contrat en or qu’aurait signé Lionel Messi au FC Barcelone. Décisif hier lors de son entrée, avec un but et une implication sur un autre, l’attaquant argentin a envoyé un message fort au PSG avant les 8es de finale de la Ligue des champions.

MUNDO DEPORTIVO : « Un coup de Trincao »



Mundo Deportivo revient sur la septième victoire consécutive du FC Barcelone hier en donnant la vedette à Francisco Trincao, recruté cet été et qui a plié le match à Séville. Là aussi, le journal catalan observe que Messi (33 ans) est plus en forme que jamais avant le choc contre le PSG mardi prochain.

MARCA : « Ils prennent du galon »

Marca se focalise sur le Real Madrid, qui ne décroche pas de la course au titre malgré les blessures de ses joueurs-clés. Pour compenser cette pénurie, trois éléments ont pris du galon récemment aux yeux de Zinédine Zidane : Casemiro, Thibaut Courtois et Marco Asensio.

AS : « Dans les cordes mais vivants »

AS analyse la situation du Real Madrid en rappelant que rien n'est facile depuis le début de la saison mais que les Merengue sont toujours dans le coup en Liga et en Ligue des champions. Le quotidien madrilène met aussi en avant le rôle décisif de Messi dans la remontada du Barça hier à Séville.