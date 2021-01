FC Barcelone : Messi est enfin lancé, Zidane sort de ses gonds au Real Madrid

MARCA : « Le Real Madrid est frileux »

Marca ne peut s’empêcher de mettre un petit tacle au Real Madrid après le nul très décevant ramené de Pampelune où la neige a empêché les deux formations de pratiquer du football (0-0). « On ne peut pas appeler ça un match de football, la rencontre aurait dû être suspendue », a tonné un très agacé Zinédine Zidane en conférence de presse.

MUNDO DEPORTIVO : « Tempête parfaite »

Mundo Deportivo se réjouit du large succès du FC Barcelone décroché hier à Grenade grâce à la paire Messi-Griezmann, auteur chacun d’un doublé (4-0). « Tempête parfaite », titre le journal catalan qui rappelle que l’attaquant argentin a pris seul la tête du classement des buteurs en Liga avec 11 réalisations.

Revista de prensa del 10 de enero https://t.co/oj1utDzcna — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) January 10, 2021

SPORT : « On tire déjà »

SPORT se délecte également de la victoire probante du Barça hier en Andalousie. Le quotidien espagnol met l’accent sur la dose de confiance née avec trois derniers matches sans défaite et les 3 petits points qui séparent désormais les Blaugrana du Real Madrid en Liga.

AS : « Sous zéro »

À l’instar de Marca, AS se moque gentiment du Real Madrid et de la pâle prestation d’hier face au mal classé Osasuna. Par ailleurs, le quotidien madrilène relève le large succès du Barça et confirme que Moussa Dembélé (OL) est plus proche que jamais de l’Atlético Madrid.