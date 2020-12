FC Barcelone : Messi et consorts ne craignent pas le PSG, le Real Madrid savoure sa chance en C1

MARCA : « Pas si mal »



Le quotidien madrilène estime que le tirage au sort des de finale de la Ligue des champions qui a attribué l’Atalanta Bergame au Real Madrid et le Borussia Dortmund au FC Séville est de bonne facture. Le FC Barcelone, face au PSG, et l’Atlético Madrid, contre Chelsea, ont eu « moins de chance. »

SPORT : « La C1, avec une rivalité malsaine »



Le journal catalan place Lionel Messi et Neymar en Une, comme pour lancer déjà la confrontation entre les stars respectives du Barça et du PSG. Le vestiaire blaugrana serait d’ailleurs soulagé d’avoir hérité du club parisien, lui qui craignait plus Liverpool et le Bayern Munich.

AS : « Xavi est d’Or »

AS choisit le contre-pied du tirage de la C1 et se focalise sur la nomination de Xavi dans le meilleur onze de tous les temps mis sur pied par France Football. L’ancien milieu est le seul Espagnol à y figurer.

MUNDO DEPORTIVO : « Coup de mobylette »

L’affrontement à venir entre Neymar et Messi alimente également les colonnes de Mundo Deportivo en rappelant que « les souvenirs de la remontada sont encore vifs. » Le quotidien espagnol présente par ailleurs le Brésilien du PSG comme une « arme électorale » à Barcelone pour la fin janvier.