FC Barcelone: Messi gâche la fête de Benzema et du Real Madrid

MARCA : « Faim de champions »



Marca se délecte de la brillante qualification du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions suite à son match maîtrisé hier à domicile contre l’Atalanta Bergame (3-1). Interrogé sur les possibilités de voir débarquer Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou Erlig Haaland au mercato, Zinédine Zidane a eu cette réponse : « Pour le moment, on a Karim Benzema et on profite de Karim Benzema. »

AS : « Une bonne gorgée de C1 »

AS revient sur la célébration entre Sergio Ramos et Lucas Vaquez, qui ont mimé le fait de boire une tasse de café pensée pas plus tard qu’hier après la pause café ! Les prestations majuscules de Luka Modric et Vinicius Junior sont encensées par le quotidien madrilène. Benzema, lui, est devenu le cinquième meilleur buteur de la C1 (70 buts) derrière Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120), Robert Lewandowski (72) et Raul (71).

MUNDO DEPORTIVO : Liga et record »

Lionel Messi est mis à l’honneur par la presse catalane. Mundo Deportivo a listé toutes les catégories où l’attaquant du FC Barcelone va entrer dans les livres d’histoire. Celles-ci concernent : le nombre de match joués au Barça (767), le nombre de minutes disputées (62 375), le nombre de buts inscrits (661) et enfin le nombre de titres (34). La qualification du Real Madrid est à peine évoquée.

SPORT : « Légende »

SPORT donne la vedette à Messi qualifié de « légende » en gros titre. Le journal catalan rappelle que le capitaine du FC Barcelone reste sur 13 saisons consécutives à plus de 20 buts inscrits en Liga ! Un huitième titre de Pichichi lui tend les bras. Le Real Madrid n’est pas plus mis à l’honneur...