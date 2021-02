FC Barcelone : Messi se fait les dents avant le PSG, le Real Madrid à la bagarre

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Le Real Madrid veut se bagarrer »



Le Real Madrid ne lâchera rien ! C’est le message laissé par Marca au lendemain du succès des Merengue contre Getafe, marqué par des buts de Karim Benzema et Ferland Mendy (2-0). Le quotidien madrilène est persuadé que le Real Madrid restera « à la bagarre » jusqu’au bout en Liga.

AS : « Cours de français »



AS ose le jeu de mots « cours de français » pour rappeler que ce sont les Frenchies qui ont sauvé le Real Madrid hier à Getafe et relève la bonne prestation de Marcelo dans le couloir gauche de la défense. Du côté du FC Barcelone, on se prépare pour le choc contre le FC Séville en demi-finales aller de la Coupe du Roi (21h).

Revista de prensa del 10 de febrero https://t.co/jUlKHGaLL7 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) February 10, 2021

SPORT : « C’est une finale »

SPORT place le choc entre le FC Séville et le FC Barcelone déjà au rang de finale avant l’heure et rappelle que les deux équipes sont au firmament de leur saison. Lionel Messi, lui, pourrait s’en donner à cœur joie puisque le club andalou fait partie de ses victimes préférées en Espagne.

MUNDO DEPORTIVO : « Premier acte d’une finale anticipée »

Si Mundo Deportivo a choisi de mettre en Une le basketteur Nikola Mirotic, il n’oublie pas l’importance du déplacement du Barça à Sanchez-Pizjuan, qu’il qualifie de « finale anticipée. » Le journal catalan semble aussi se délecter du forfait d’Angel Di Maria mardi en Ligue des champions lors du FC Barcelone - PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h).