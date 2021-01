FC Barcelone : Messi va prendre cher, le Real Madrid amer après Jovic

MARCA : « Supergol, superchampion »



Marca revient sur la victoire de l’Athletic Bilbao en Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone grâce à un but d’anthologie d’Iñaki Williams (3-2). Le quotidien madrilène revient aussi sur le carton rouge reçu par Lionel Messi (33 ans) et les débuts réussis de Luka Jovic (23 ans) à l’Eintracht Francfort, avec deux buts en 28 minutes contre Schalke 04 (2-1).

SPORT : « Vous l’aviez »



SPORT doit encore se pincer pour croire à la défaite surprise du Barça hier en finale de la Supercoupe. Le journal catalan se fait néanmoins plus discret sur la première expulsion de Messi en 753 matches sous le maillot blaugrana.

Revista de prensa 18 de enero https://t.co/l8ThklQrud — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) January 18, 2021

MUNDO DEPORTIVO : « Sans foi »

Mundo Deportivo n’hésite pas à fouler la légende Messi aux pieds et a déjà calculé combien de matches de suspension il pourrait prendre suite à son coup de sang en plein match. Le Comité de Compétitions devrait ainsi lui faire purger entre deux et quatre matches selon le rapport de l’arbitre même si un tel écart pourrait dans l’absolu lui coûter entre 4 et 12 rencontres !

AS : « ATHLEEEETIC ! »

AS se délecte du sacre de l’Athletic Bilbao au nez et à la barbe du FC Barcelone, en réponse à la joie non dissimulée de la presse catalane suite à l’élimination du Real Madrid en demi-finales. « Luka Jovic revit en Allemagne », n’oublie pas non plus d’observer le quotidien madrilène en référence à sa disette merengue.